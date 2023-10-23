كرم جابر أسطورة المصارعة الرومانية من الاعتزال إلى ذهبية العالم للرواد

استطاع كرم جابر، لاعب المصارعة الرومانية المصري، التتويج بذهبية بطولة العالم بمنافسات الرواد، رفقة منتخب مصر بعد حصده الميدالية الذهبية بالبطولة والمقامة حاليًا في دولة اليونان.

السيرة الذاتية:

يعد كرم إبراهيم جابر من مواليد 1 سبتمبر 1979 بمحافظة الإسكندرية، التحق بمجال المصارعة الرومانية، حتى تمكن من تحقيق ميدالية ذهبية أوليمبية لمصر بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948.

لقي بطل المصارعة الرومانية المصري الهزيمة على يد بطل روسيا في نهائي وزن 84 كجم في اولمبياد لندن 2012 من خطأ تحكيمى فاضح ليحصل على الميدالية الفضية.

أولمبياد أثينا:

أفضل مصارع فى دورة أولمبياد أثينا بعد الحصول على ذهبية وزن 96 كجم في المصارعة الرومانية.

أولمبياد لندن:

استطاع المصارع المصري كرم جابر الوصول إلى المباراة النهائية ولكن لم يحالفه الحظ واكتفى بالميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن كرم جابر كان قد أعلن اعتزاله ولكنه رجع مرة أخرى قبل الأولمبياد بخمسة أشهر فقط.

الإنجازات والألقاب:

بطولات عالمية Ag فضية (بطولة العالم للمصارعة 2003)

بطولات إقليمية Au ذهبية (ألعاب البحر المتوسط 2005)

الألعاب الأولمبية Au ذهبية وزن 96 كغم (أولمبياد أثينا 2004)

Ag فضية وزن 84 كغم (أولمبياد لندن 2012)

وكان كرم جابر صاحب الـ44 عامًا قد عاد من الاعتزال، وذلك من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد باليونان، واستكمالًا لإنجازاته الكبيرة على مستوى اللعبة.

وتأهل البطل المصري إلى المباراة النهائية بعد الفوز حسين ميمي في دور نصف النهائي بنتيجة (9-2) قبل أن يفوز على نظيره الكازاخستاني ويتوج بالميدالية الذهبية.

أولمبياد طوكيو:

وأعلن البطل الأولي المصري كرم جابر قراره النهائي بشأن المشاركة في تصفيات بطولة أفريقيا للمصارعة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر جابر عدم خوض التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد والاكتفاء بالإنجازات التي حققها من قبل بعد حصوله على ميداليتين ذهبية وفضية في أعوام سابقة.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة اللاعب في العودة للمشاركة من جديد إلا أن هشام حطب رئيسًا للجنة الأولمبية أبدى عدم اقتناعه بالقرار في ظل تقدم سن اللاعب ووصوله إلى 40 سنة.