حسن الحصري: مجموعة منتخب الطائرة بتصفيات الأولمبياد قوية وغياب صلاح وسعيد مؤثر

قال حسن الحصري المدرب العام لمنتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة أن مجموعة مصر بالتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 صعبة للغاية، وستشهد منافسة شرسة على تذكرة التأهل للأولمبياد.

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات: اليابان وأمريكا و سلوفينيا و صربيا و تركيا و تونس و فنلندا.

وقال الحصري في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن غياب الثنائي أحمد سعيد للإصابة وأحمد صلاح لاعتزال اللعب الدولي سيؤثر على أداء المنتخب في التصفيات، خاصة وأن الثنائي من الدعائم الأساسية في قوام منتخب مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يفقد الفراعنة جزء كبير من قوتهم.

وتابع الحصري بأن القوام الحالي للمنتخب يضم لاعبين مميزين لديهم قدرات عالية ويمكنهم التعامل مع أي ظروف، ولديهم القدرة على تعويض غياب اللاعبين المؤثرين فهناك ثبات في تشكيلة المنتخب منذ فترة بجانب الاستقرار الفني والإداري الذي أوجد حالة كبيرة من التجانس بين الجميع داخل المنتخب.

ولفت إلى أن فوز منتخب مصر بلقب بطولة أفريقيا لم يأتي من فراغ فهو نتيجة عمل شاق استمر لأكثر من عام سواء من اللاعبين او الجهاز الفني وإدارة الاتحاد التي وفرت كل أسباب النجاح للمنتخب.

وأوضح أن منتخب الطائرة خاض فترة إعداد غير مسبوقة قبل بطولة أفريقيا والتي سيكون لها تاثير إيجابي كبير على اللاعبين في التصفيات المؤهلة للأولمبياد؛ مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد وهدفنا التأهل للأولمبياد رغم صعوبة المنافسة بالمحموعة.