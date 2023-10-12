السفارة الايرلندية بالقاهرة تحتفي بأبطال الاولمبياد الخاص المصري

احتفلت مساء أمس السفارة الايرلندية بالقاهرة بأبطال الاولمبياد الخاص المصري بقر السفارة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

شهد الاحتفالية نولا أوبراين سفيرة أيرلندا بمصر والدكتور باسم تهامي المدير الوطني بالاولمبياد الخاص المصري وسوشيل كومار سفير نيبال بالقاهرة والدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب السابق والدكتورة ايمان كريم رئيس المجلس القومي للاعاقة والسفير هشام بدر وعددا من رواد العمل الاهلي في مجالات ذوي الاعاقة وبمشاركة ١٥ لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري .

عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري عن سعادته بتلك الاحتفالية الرائعة التي لمست قلوب ابطالنا في الاولمبياد الخاص والاهتمام الكبير بهم، مشيرا الي ان أيرلندا قد استضافت دورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص في عام ٢٠٠٣ والتي تركت أثر طيب لدي المشاركين في تلك الالعاب والتي لازال خالدا في نفوسهم ويتذكرونها دوما بكل خير .

فيما قالت السفيرة نولا أوبراين سفير أيرلندا بالقاهرة أنها ممتنة دائما بكل قصص نجاح اللاعبين من ذوي الهمم معبرة عن سعادتها بتواجدهم بالسفارة الأيرلندية وانهم دائما ملهمين في كافة مناحي الحياة .

وقد اشتملت الاحتفالية علي كلمات الضيوف وعرض قصص نجاح لابطال من ذوي الهمم واتاحة الفرصة للتعارف بين جميع المشاركين في تلك الاحتفالية والتقاط الصور التذكارية .

وقد اهدي لاعبو الاولمبياد الخاص المصري هدية للسفيرة نولا أوبراين سفيرة أيرلندا عبارة عن منتجات يدوية وحرفية من صنع ايديهم من مشروع التدريب المهني والحرفي برعاية وي ، وقد أعجبت السفيرة بالمنتجات وأثنت علي هذا المشروع التي تتبناه مؤسسة يونيفاي ايجيبت للدمج المجتميع وعبرت عن سعادتها .