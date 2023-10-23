أوبريت عربي.. فعاليات استنثنائية لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تضامنًا مع فلسطين

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقام برئاسة المخرج مازن الغرباوي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطينيّ في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها في الوقت الراهن من جرائم ضد الإنسانية واستباحة للدماء.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

في هذا الصدد أصدر مهرجان شرم الشيخ للمسرح بيانا جاء فيه: "قررت اللجنة العليا للمهرجان أن يكون شعارها الجديد (المسرح من أجل الإنسانية) وتخطط إدارة المهرجان لعرض أوبريت عربي كبير في افتتاح الدورة الثامنة في الخامس والعشرين من نوفمبر 2023".

وتابع البيان: "كما تخطط إدارة المهرجان أثناء التجمع الكبير لفناني العالم في عقد جلسة أو مؤتمر سيشاركون فيه بالإعلان عن استنكار الحرب وأن الفنّ وسيلة للتعبير عن حق الإنسان في العيش بوطن آمن بلا ارهاب ولا قتل ولا دمار دعمًا للإنسانية".

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كانت قد قدم مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 2023، الاختبارات الخاصة بالورش الأسبوع الماضي، على مسرح السلام.

أتت قائمة لجنة الاختيار بالورش كلاً من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان القدير د. علاء قوقه، والفنان القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام 5 ورش لكبار صانعي المسرح في العالم، وتقام فعالياته من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل.

ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

وتتكون الورش من ورشة "سكوت تروست" وهي مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناءاً علي طلب الممثلين والفنانين المحترفين, بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي "، وورشة الدكتور ديني دينيس وهي ورشة Gps خاصة بطريقة الأداء الجسدي للممثل، وورشة اخرى للفنان معز التقديري وهي خاصة بتشكل الاحساس الجسدي.

كما يقدم المهرجان (2) ماستر كلاس، الأول للفنانة والمخرجة زوهاد ضيفلاوي، وعنوانه (لغة الجسد في المسرح النسوي)، والثاني يقدمه السينوغراف جين يونج يون عن (تصميم الاضاءة المسرحية).

وفي سياقٍ متصل، تحمل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، كما يرأس اللجنة العليا الموسيقار نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.