وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة النصر بالطور

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأثنين 23/10/2023 مدرسة النصر للتعليم الأساسى وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية للأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

كما شهد " وكيل التعليم " طابور الصباح وكلمة الإذاعة عن " انتصارات أكتوبر " المجيد، ثم قام بتكريم الطالب مصطفى أحمد كامل لمشاركتة بمساعدة الإشراف المدرسى.

ثم تفقد حصة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائى وكانت عن درس " التساؤلات وبادرت " وأجرى نقاشا مع الطلاب عن كيفية اكتشاف الذات وكيفية استغلال الوقت في الهوايات المفيدة واستمع لفقرة غنائية من الطالبة ملك محمد رضا مشيدا بموهبتها .

كما تابع حصة رياضيات للصف الأول الاعدادى وكانت عن درس " التطابق ".

وقامت الطالبة سنا هانى العايدى بحل مسالة رياضية على السبورة، وقامت بإلقاء قصيدة بعنوان (ربوا ابنئكم ،علموهم، هذبوا فتياتكم) مشيدا بأسلوبها في إلقاء الشعر ووجه سيادته بالاهتمام بتلك الموهبة ورعايتها .

ثم تابع حصة جغرافيا للصف الأول الاعدادى وكانت عن درس " الليل والنهار " ، وما هى أسباب اختلاف الليل والنهار بين المناطق الجغرافية للكرة الأرضية ، وهل الأرض ثابتة أم متحركة وكيف يضى القمر ومراحل اكتمال القمر؟ .

و تابع وكيل حصة "تاريخ" للصف الثانى الإعدادى ومنافشة الطلاب عن الهجرة إلى الحبشة وأسباب ودوافع الهجرة للحبشة وضرورة أهمية رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة من رحلة الطائف .

وفى نهاية جولته بالمدرسة تفقد الصف الثالث الإعدادى بمعمل العلوم وأجرى نقاشا مع الطلاب عن نظام "البوكليت" مؤكداً أن امتحان شهر أكتوبر سوف يكون على نظام البوكليت.

موضحا أن نظام البوكليت عبارة عن كراسة بها أسئلة متنوعة يجيب عنها الطالب في نفس الكراسة دون الحاجة لكراسة إجابة مخصصة موجها بأهمية على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة

كما أشاد وكيل الوزارة وخلال الزيارة على الجهد المبذول من المدرسة وإدارتها في خدمة الطلاب والمجتمع المحيط بها مؤكدا على أهمية تنمية المهارات لدى التلاميذ والاستغلال الأمثل للوقت وتنمية الجوانب الشخصية للطلاب إضافة لاكتشاف المواهب وصقلها.

مضيفاً أن هناك دورا محوريا للمدرسة في توجيه السلوك ومعالجة الجوانب السلبية وغرس القيم والاتجاهات الإيجابية بحيث يصبح الفرد سويا نفسيا واجتماعيا وهذا يضيف لبنة قوية في بناء شخصيته .