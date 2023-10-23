"حديقة الحيوان" يشارك في مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

بعد فوزه بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين يشارك فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب (22 - 28 أكتوبر.

مواعيد عرض فيلم حديقة الحيوان

يأتي عرض فيلم حديقة الحيوان ضمن جولة العروض الناجحة للفيلم في العالم العربي إذ فاز مؤخرًا بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي. ويحصل الفيلم على عرضين خلال فترة المهرجان حيث يُعرض أول مرة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الساعة 9:15 صباحًا في سينما 12.

ويُعرض للمرة الثانية يوم الأربعاء 25 أكتوبر الساعة 11 صباحًا في سينما 10 و11. وكان الفيلم سبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي.

مشهد من فيلم حديقة الحيوان

تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب. تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات.

طارق ريماوي مخرج أفلام رسوم متحركة وكاتب سيناريو وعضو أكاديمي أردني مستقل، حصل على درجة الماجستير في الرسوم المتحركة من كلية نيوبورت للسينما في المملكة المتحدة في عام 2010 قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الرسوم المتحركة من جامعة لوبورو في عام 2014. نالت أفلامه جوائز إقليمية ودولية، وعُرضت في أكثر من 200 مهرجان سينمائي دولي، في عام 2016، أنشأ ريماوي قسم الرسوم المتحركة في جامعة البترا في الأردن لتزويد خريجيه بأحدث تقنيات السرد القصصي والتواصل البصري، يشغل طارق حاليًا منصب رئيس قسم الوسائط المتعددة والإنتاج في مكتب التعلم الرقمي والتعليم الإلكتروني بجامعة قطر.