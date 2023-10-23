سمسم شهاب يعلن دعم فلسطين بـ أغنية جديدة

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب عن استعاده لطرح أغنية جديدة، للشعب الفلسطيني، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني عقب هجوم الاحتلال الإسرائيلي ، بعد عملية طوفان الأقصي.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، الأحد، قائلا:"جمهوري الكريم، لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد، والمايسترو شريف حمدان"



واستكمل حديثه قائلا:"العمل مساندة لـ شعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأنى لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع غير المحترمين، الكل يعلم أنى احترم الجمهور وأحترم الجميع ولا اعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين".

واختتم حديثه قائلا:" الاغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمرالله، يارب تنول اعجابكم، رغم مرض زوجتى وما أعيشه من أوقات صعبة، قررت أن أقدم واجبي نحو إخوتى وأهلى وأبناء دمى في فلسطين".

يذكر أن طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه "دولارات دولارات"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.

أغنية دولارات دولارات هي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، وغلب على الأغنية طابع لايت خفيف

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، وأهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها وقتها