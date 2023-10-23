مارسيل كولر: قدمنا مباراة جيدة في الذهاب أمام سيمبا وهدفنا التأهل غدًا

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة العودة غدًا لدعم الفريق".

وتابع: "قدمنا شوطًا أول جيدًا في تنزانيا وأهدرنا العديد من الفرص، واستطاع سيمبا أن يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، ولكن في المجمل حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا التأهل إلى نصف نهائي البطولة في مباراة الإياب غدًا».

وأوضح المدير الفني أن الوقت لم يكن كافيًا بعد العودة من تنزانيا للتحضير، وسيخوض الفريق مران اليوم بالحضور الكامل للاعبين، لافتًا إلى أن الجهاز الفني سيواصل الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة خلال مران اليوم.

السعة الكاملة لاستاد القاهرة ..

كانت إدارة الأهلي ، قد تقدمت بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.