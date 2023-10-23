"نزوح" على شاشات مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال..الليلة

يستقبل اليوم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للاطفال في دورته العاشرة، الفيلم السوري “نزوح"، والذي حصل على جولة عالمية مميزة من مهرجانات سينمائية مرموقة، منها مهرجان لندن السينمائي، مهرجان موسترا دي فالنسيا بأسبانيا، ومهرجان ساوباولو السينمائي، وغيرها".

موعد عرض فيلم نزوح وقصته وأبطاله

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في السابعة والنصف، وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي تقام في الفترة مابين 22 - 28 أكتوبر.

فيلم "نزوح" من بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، تأليف وإخراج سؤدد كعدان، وتم تصوير مشاهده في تركيا.

مشهد من فيلم نزوح

يحضر المهرجان هذا العام من مصر النجوم حسين فهمي والمؤلف مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي.



ويشارك في المهرجان 81 فيلما من 37 دولة في العالم، وتتضمن عروضا سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وجمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.

الدول المشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل 2023

من الدول التي تشارك في المهرجان فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توغو، الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا ومنهم محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن:"أفلام من صنع الطلبة"، وفئة "أفلام خليجية قصيرة"، وفئة "أفلام روائية قصيرة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة الطويلة"، وفئة "أفلام روائية طويلة".

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة" 20 محكما بينهم محكمين أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا وسلطنة عمان.