أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 23-10- 2023

ننشر سعر الذهب في الإمارات، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 244.75 درهم، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 1714 درهمًا.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.75 درهم، فيما سجل أمس الأحد 233.34 درهم.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 214.25 درهم، بينما سجل أمس 204.18 درهم.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 183.50 درهم، في مقابل 175.01 درهم أمس الأحد.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 142 درهما.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 1714 درهما.

أسعار الذهب عالميًا

واختتمت عقود الذهب الفورية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي بنسبة 0.36% واستقرت عند مستوى 1،981.40 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ أغلقت العقود الآجلة لمعدن الذهب تعاملاتها على صعود حاد بنسبة 0.70% أو بنحو 13.90 دولارا وسجلت نحو 1،994.40 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 238.26 ريال.

سعر الذهب عيار 22

فيما وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو 218.41 ريال.

سعر الذهب عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21، فقد بلغ 208.49 ريال في محلات الصاغة المحلية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 178.70 ريال.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 138.99 ريال.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1،668 ريال.

سعر العملة السعودية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.