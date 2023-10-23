أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 23-10-2023

سجلت أسعار الذهب في السعودية، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، في محلات الصاغة والأسواق المحلية، بقيمة ريال واحد ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المواطنين نحو 208 ريالات، في مقابل سعر 209 ريالات أمس الأحد بالسوق السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 238.26 ريال.

سعر الذهب عيار 22

فيما وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو 218.41 ريال.

سعر الذهب عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21، فقد بلغ 208.49 ريال في محلات الصاغة المحلية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 178.70 ريال.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 138.99 ريال.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1،668 ريال.

سعر العملة السعودية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

استطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجع في مكاسبه بشكل واضح بمجرد الاقتراب من هذا المستوى الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.

هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع القادم، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.

التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.