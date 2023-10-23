أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 أكتوبر2023، وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.

التغير في الأسعار

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1975.99 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.30 دولار.

ووصلت أسعار الذهب الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو وصعدت بنحو تسعة بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.25 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1100.84 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

استطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجع في مكاسبه بشكل واضح بمجرد الاقتراب من هذا المستوى الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.

هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع القادم، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.

التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.