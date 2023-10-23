رئيس زراعة الشيوخ يدعو الحكومة للرد على توصيات دراسة الأسمدة

طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة، بالاستفادة من ال 25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر ايجابى فى منظومة الأسمدة بالمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وقال الجبلى فى كلمته فى ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعى والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافى فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيا بإعادة إنشاءه مرة أخرى فى المرحلة المقبلة فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى تشهدها البلاد حاليا ومتوقع منها إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعية.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراع والرى، ما يتطلب إفاق كل ما أثير فى القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أثير من مناقشات حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملة فى هذا المجال علما بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بداية ليس نهاية، نظرا لأن الأمر جد خطير ويحتاج متابعة منا ومن الحكومة.

كما دعا رئيس المجلس، لجنة الزراعة والرى إلى دراسة أى تعديلات تشريعية تكون مطلوبة حتى تكون مواكبة لمستجدات منظومة الأسمدة.

وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.