الشيوخ يستأنف مناقشة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.



وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد أكد في جلسة أمس، إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويًا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية.

وأشار إلى أن احتياج السوق المحلية من الاسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويا وهو ما يعني أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن ولكن المفارقة الغريبة هو أننا نستورد بما يوازي 160 مليون دولار سنويا وهذا متوسط الأربع سنوات الماضية.

وقال الوزير إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة ورقم 6 في التصدير عالميا للاسمدة ولكن للاسف نستورد بـ160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة أن الأزمة الروسية الاوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار، وكشف الوزير أن الاسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.