افتتاح استثنائي لـ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال بسبب أحداث فلسطين

انطلق مساء أمس فعاليات افتتاح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي في دورته العاشرة بأجواء استثنائية، نظرًا للظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على أراضيه.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في افتتاح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال

بدأ افتتاح فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة حداد أرواح الشهداء في فلسطين، وافتُتحت شاشة المهرجان بعرض مقاطع قاسية من المعاناة الفلسطينية اليومية في حربهم الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن القائمون عن المهرجان تخصيص ربح الدورة العاشرة بالكامل للحملة الإغاثية للأشقاء في غزة.

من الدول التي تشارك في المهرجان فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توغو، الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا ومنهم محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن:"أفلام من صنع الطلبة"، وفئة "أفلام خليجية قصيرة"، وفئة "أفلام روائية قصيرة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة"، وفئة "أفلام الرسوم المتحركة الطويلة"، وفئة "أفلام روائية طويلة".

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة" 20 محكما بينهم محكمين أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا وسلطنة عمان.

ويحضر المهرجان هذا العام من مصر النجوم حسين فهمي والمؤلف مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي.



ويشارك في المهرجان 81 فيلما من 37 دولة في العالم، وتتضمن عروضا سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وجمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.