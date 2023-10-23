محافظ الإسماعيلية يستقبل محافظ السويس ونائب محافظ بورسعيد خلال المؤتمر الإقليمي

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور/ محمد كمال مدير بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، ودكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور محمد كمال مدير بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ومنسقي المبادرة الوطنية بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة من الثلاث محافظات.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته لاستقبال السادة محافظ السويس ونائب محافظ بورسعيد على أرض الإسماعيلية، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وكذلك ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر وانتصاراته تحمل معانٍ عظيمة لأهالي منطقة القناة الذين عانوا ويلات الاحتلال واشتركوا في تحقيق النصر والأمجاد.

وأكد بشارة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أُطلقت العام الماضي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، تُعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي ترمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ودعم المشروعات الخضراء في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوصياته لقمة المناخ cop27 والتي استضافتها مصر نوفمبر العام الماضي. مشيرًا إلى ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تزايدًا ملموسًا في وعي المجتمعات والمؤسسات والأفراد، وخاصة الشباب، بخطورة قضية تغير المناخ؛ من أجل إيقاف هذا الخطر الداهم الذي يهدد حياة البشرية، ونمط التنمية الذي انتهجته البشرية منذ الثورة الصناعية حتى أصبح غير قابل للاستدامة وأن استمراره على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة.

مؤكدًا على سعي الدولة جاهدة للاستثمار في الأفكار الرائدة و التي تعي بالبعد البيئي وقضايا المناخ وهو ما أكدته القيادة السياسية بالإعلان عن استمرار المبادرة الوطنية للعام الثاني؛ وذلك استعدادًا لمؤتمر المناخ cop28، والذي تستضيفه هذا العام دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة على المجهود وعلى الفكر المقدم في إنجاح هذه المشروعات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون نمط حياة حتى ننطلق بالأفكار نحو العالمية.

وألقى محافظ السويس كلمة رحَّب فيها بمحافظ الإسماعيلية ونائب محافظ بورسعيد مثمنًّا جهود وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المبذولة تجاه تشجيع الشباب ودعمهم لإنجاز هذه المشروعات المهمة والمبدعة، كما هنأ الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتمنى لهم دوام التميز والتقدم وثمَّن مشاركتهم الفعالة لما لهم من دور كبير في تقدم الوطن ورفعته، وتمنى أن تتزايد أعداد المشاركين في السنوات القادمة.

وفي كلمته التي ألقاها نائب محافظ بورسعيد، قدم فيها الشكر والتحية والتقدير للزملاء أصحاب المشاريع المتميزة من محافظة بورسعيد التي دأبوا على العمل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدًا أنه خلال الدورة الثانية سعت محافظة بورسعيد لتقديم عدد من مشروعات أكبر من العام الماضي، وصلت إلى ١٤٠ مشروعًا تم دراستهم وتقييمهم جيدًا واستبعاد المشروعات الغير مكتملة وانتهت بتصعيد ٢٢ مشروع في ال ٦ فئات للمسابقة.

آملًا أن ينل محافظة بورسعيد الحظ هذا العام نظرًا لتميز المشروعات المشاركة الممثلة للمحافظة.

ونقل نائب محافظ بورسعيد كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي أوضح فيها تقدير جميع المشاركين بالمبادرة سواء الفائزة أو التي لم يحالفها الحظ هذا العام؛ لأن الهدف الرئيسي هو تقديم مشاريع تفيد وتثري الدولة سواء كانت خضراء أم ذكية.

موصيًا أن تسود ثقافة المناخ والحفاظ على البيئة جميع أصحاب المشاريع في جميع محافظات مصر وليس بورسعيد فقط.

كما تحدث د. محمد كمال مدير بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات القناة، مشيرًا إلى ما تحمله أرض القناة من ذكريات تبعث الفخر والعزة، ومقدِرًا لما قدمه أهالي خط القناة من تضحيات وبسالة لحماية الوطن والحفاظ على أراضيه.

ونقل كمال شكر وتقدير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة من لجان المبادرة سواء في تلقي المشروعات أو المتابعة المتواصلة أو التقييم المحايد للمشروعات، ليخرج لنا هذا الكم من المشروعات، مؤكدًا أنه لا خاسر ممن شاركوا وسعوا وقدموا أفكار بناءة لخدمة قضايا البيئة والحفاظ عليها.

مؤكدًا على أن المبادرة ولدت رائدة وحظيت بقبول مجتمعي قوي، تلاقت فيه جهود الحكومة مع المجتمع ودعم قيادة سياسية واعية على أبعاد القضية وتسعي إلى التغلب على آثار ظاهرة التغيير المناخي، وقد دعمت المبادرة تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، تركز على اهتمامات مجتمعية ماسة ساهمت في تقديم أفكار ذات نقلة نوعية لتحسين نوعية الحياة في سبيل التغلب على التحديات البيئية والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

مشيرًا أن المبادرة انطلقت تحت إشراف معالي الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نثمن جهودها منذ بدء إطلاق المبادرة في أغسطس ٢٠٢٣ وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكذلك بالتعاون مع الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية وعلى رأسهم، وزارات الخارجية، البيئة، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للمرأة، وفي هذا السياق وفي إطار الدور الداعم لوزارة التنمية المحلية فقد أولت وزارة التنمية المحلية منذ الولادة الأولى للمبادرة تنسيقًا عالي المستوى وتنظيم مؤسس؛ من أجل الربط بين اللجنة التنظيمية على المستوى المركزي واللجان التنفيذية على المستوى المحلي، وتقديم الدعم الفني للجان التقييم على مستوى المحافظات والترويج وتقديم برامج توعوية وتدريبية على مستوى الأقاليم والمتابعة المستمرة لمراحل الدورة الثانية.

ثم أعلن محافظ الإسماعيلية عن فوز مشروع الاستدامة في توجيه وإرشاد السفن لهيئة قناة السويس باستخدام الطاقة المتجددة عن فئة المشروعات الكبرى مقدم من محمود محمد محمود ومصطفى الرافعي، ومشروع مصنع تدوير المخلفات بأبوبلح عن فئة المشروعات المتوسطة) مقدم من مهندس مايكل حنا شكري، ومشروع تطهير السفن والوحدات البحرية بالتبخر كأحد مشروعات الدعم اللوچيستي لشركة قناة السويس عن فئة المشروعات الصغيرة مقدم من المهندس محمد مختار ندى. ومشروع مولد كهربائي بدون وقود عن (فئة الشركات الناشئة) مقدم من محمد عبد الرحمن أمين والمهندس محمد سامي حمدي، ومشروع المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية عن (فئة المشروعات الغير هادفة للربح) مقدم من لواء هنري إميل إبراهيم.

ومشروع تربية المواشي والأثر البيئي عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة مقدم من د.هبة الله عبد المنعم وفريق العمل (د.بسملة عيد، د. ندي أحمد، د. هدير عبد الخالق).

كما أعلن اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن فوز مشروع بنشمارك السويس لإنتاج المشروعات الأمونيا الخضراء، عن فئة المشروعات كبير. الحجم مقدم من د. أحمد محمد فكري بهجت، ومشروع إنتاج السماد العضوي (كمبوست) من المخلفات الصلبة العضوية والمنزلية، عن فئة (المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح) مقدم من محمد سعد كامل حسن، ومشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة كوقود بديل لمصانع الأسمنت، عن فئة (المشروعات المتوسطة) مقدم من وفاء رمضان إبراهيم حسین ومشروع إعادة تدوير المطاط والكاوتشوك والإطارات المستهلكة، عن فئة (المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة) مقدم من نيفين سعد فؤاد طوس.

ومن جانبه أعلن المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد عن المشروعات الست الفائزة عن محافظة بورسعيد بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث أعلن عن فوز مشروع إنتاج المطاط الخام واستخلاص بوليمرات المطاط من الإطارات المستعملة، عن فئة (مشروعات كبيرة الحجم) مقدم من إبراهيم حسن جودة ومشروع (محطة معالجة مياه أبار الغاز)، عن فئة (مشروعات متوسطة الحجم) مقدم من تامر الريس ومشروع (تصنيع ماكينة نسيج صديقة للبيئة) عن فئة (مشروعات صغيرة الحجم) مقدم من أسامة عبد المنعم شرف، ومشروع مشروع (قتال أكواكيور) عن فئة مشروعات ناشئة مقدم من إسلام محمود قناوي و مشروع (إعادة تدوير النفايات الإلكترونية) عن فئة (المبادرات الغير هادفة للربح ) مقدم من أحمد ناصر الخياط، ومشروع (إیکولارم) عن فئة (مشروعات متعلقة بالمرأة) مقدم من أسماء عصام هجرس.

وتم عرض داتا شو للمشروعات الست الممثلة لكل فئة بالمحافظات الثلاث.

ثم قام السادة محافظو الإسماعيلية والسويس ونائب محافظ بورسعيد بتكريم أصحاب المشروعات السِت الفائزة عن كل محافظة وتسليمهم شهادات التقدير مُتمنين لهم دوام التفوق.