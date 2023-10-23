أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 23-10-2023

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 23 أكتوبر2023، وسط تذبذب في أسعار المعدن الثمين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2440 جنيها للجرام، في حين يترقب السوق تطورات ملحوظة في الأونصة بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

استطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجع في مكاسبه بشكل واضح بمجرد الاقتراب من هذا المستوى الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.

هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع القادم، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.

التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 179.15 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.