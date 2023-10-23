الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الإنتاج الحربي تلغي احتفالية عيدها الـ 69 تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

في مبادرة سريعة وسابقة فريدة من نوعها، أعلنت "وزارة الإنتاج الحربي"، عن استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

 صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، تعرب وزارة الإنتاج الحربي عن خالص أسفها لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي.

ولفت  إلى أن قرار الوزير "محمد صلاح"، بإلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم (69) - والذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري، يأتي تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، حيث تقام كل عام احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

txt

وزير الإنتاج الحربي يستقبل القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة

txt

ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بشركات الإنتاج الحربي

 

أشار "بكر" إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة  التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا. كما أكد الوزير، على كون مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الوزير "محمد صلاح"، شدد على ضرورة التكاتف معاً ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.


 

مواد متعلقة

مياة اسيوط تستمر في تنفيذ خطة التوعية بمختلف المدارس

عالم بجامعة سوهاج يترأس فريق طبي عالمي لتحليل طرق وعلاج السلس البولي

وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية

وزير الإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية "ADEX 2023"

وزير الإنتاج الحربى يستقبل "محافظ جنوب سيناء" لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعة بجمهورية تتارستان لبحث سبل التعاون المشترك
الجريدة الورقية