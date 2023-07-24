ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بشركات الإنتاج الحربي

في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة؛ تم تنظيم ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حول عدد من الموضوعات التثقيفية وهي (أشكال العنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، وجرائم الابتزاز الإلكتروني).

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأنه حاضر بالندوة نخبة من المتخصصين من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وهم الدكتورة منة وحيد عضو المكتب الفني لرئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتور عمرو اليمني عضو المكتب الفني للقطاع والدكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط السكاني بالقطاع وأشرف الجمل مدير عام التخطيط والمتابعة والتقييم.

كما حاضر بالندوة هناء محمود حسن المحامية بالإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، حيث تم الإشارة إلى أشكال العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والتمييز بين الجنسين وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وتم استعراض العوامل المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها للحد منها، وتم التأكيد على أن العنف ضد المرأة تمتد آثاره لتنعكس سلبًا على السيدة المعنَّفة والأسرة والمجتمع ككل، وأشار "بكر" إلى أن الندوة تناولت أيضًا الحديث عن الصحة الإنجابية وتعريفها ومراحلها المختلفة وأهمية الالتزام بالتغذية الصحية واللقاحات الأساسية أثناء فترة الحمل وتم الإشارة كذلك إلى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الإبتزاز الإلكتروني

وأوضح "بكر" أنه تم خلال الندوة الإشارة كذلك إلى موضوع آخر يتعلق بتعريف جرائم الإبتزاز الإلكتروني التي تعدّ من الجرائم السيبرانية التي يستهدف فيها الجاني تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها مقابل دفع مبالغ مالية أو إستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، وتم التأكيد على أنه على الشخص الذى يتعرض إلى الإبتزاز الإلكتروني اللجوء إلى مباحث الانترنت لحماية نفسه والدائرة المحيطة به خاصةً في ظل نصوص "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والتي تضمن معاقبة المبتزين عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتم الإشارة خلال الندوة إلى أهمية استخدام كلمات سر قوية ومعقدة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب تداول المعلومات والصور الشخصية وبيانات الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية وعدم النقر على روابط مواقع أو ملفات غريبة.

بدورها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن الندوة تم عقدها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان وذلك بحضور عدد من ممثلي مشروع برنامج "أسرة" الذي أطلقته وزارة الصحة بهدف المساهمة في تحسين الصحة الإنجابية للأسرة المصرية، كما تم تنظيم الندوة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، مضيفةً أنه تم التأكيد خلال الندوة على الدور الهام للمرأة باعتبارها نصف المجتمع والدعم غير المسبوق الذي تحظى به المرأة المصرية من القيادة السياسية، وأوضحت أنه في الختام تم فتح المجال لأسئلة السيدات اللاتي حضرن الندوة، لافتةً إلى أن مسؤولات المرأة المشاركات في هذه الندوة سوف يقمن بإيصال ما تم عرضه من معلومات توعوية وتثقيفية خلال الندوة إلى العاملات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.