أديل تتألق بالأسود الساحر في حفل ويك اند الـ32 (صور)

شاركت النجمة أديل متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعض اللقطات من أحدث حفلاتها، لتخطف الأنظار بفستان ساحر وأنيق.

أديل

أديل تستعرض جمال ملامحها بمكياج ترابي وفستان جذاب

واختارت فستانًا أنيق مصنوع من قماش القطيفة، باللون الأسود، وبصيحة الأوف شولدر (الأكتاف المكشوفة)، ومُزين ببطانة من أسفل الصدر ببطانة من التُل الأسود الشفاف المطرز بالجليتر اللامع.

ولم تُبالغ أديل في إرتداء المجوهرات، حيث إكتفت بخاتم لامع باللون الأسود؛ لتسلط الضوء على جمال فستانها وتصفيفة شعرها.

أديل

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أديل تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلات شعرها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي المرتب والناعم، وثبتت غرتها علي الجانبين؛ لتعكس جمال ملامحها.

وحرصت أديل علي وضع مكياج يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالكونتور والقليل من الهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآيلاينر، بالإضافة للرموش الصناعية وظلال العين بدرجات البني؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولا وكثافة، وحددت شفتيها باللون البني، وملئته بالنود المائل للبرتقالي.

وكانت هناك بعض اللقطات التي تبرز مدى حب الجمهور لأديل، فمنهم من هداها بتيشيرت أسود ومطبوع عليه رسمة شكل إمرأه، ومنهم من أعطاها طعام ووشاح شكل التنين، وأبرزهم من قام بكتابة اسمها على رأسه فكتب " أحب أديل".