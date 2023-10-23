خطوات استخراج جواز سفر أون لاين.. يرغب العديد من المواطنين معرفة خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا (أونلاين) وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويمثل جواز السفر الوثيقة الرسمية للسفر والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن ويعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها، ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى، كونه أحد المستندات المهمة التي يحتاجها المواطنون الباحثون عن السفر من دولة إلى أخرى.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا.

خطوات استخراج جواز سفر أون لاين

تصفح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الدخول على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة الهجرة والجنسية.

تسجيل الدخول على حسابك أو إنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب على الموقع.

تدوين البيانات المطلوب.

إرفاق الأوراق المطلوبة.

دفع رسوم الخدمة الإلكترونية متضمنة رسوم خدمة المستعجل، عن طريق الدفع الإلكتروني.

يتم تحديد ميعاد استلام الجواز.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

البطاقة الشخصية وتكون سارية.

شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا.

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

ارفاق 4 صور شخصية 6×4 ذات خلفية بيضاء.

تقديم شهادة القيد الدراسي للطلاب في المرحلة التعليمية المقيد بها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الموقف من التجنيد + 2 صورة ضوئية.

قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.