ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة سفاري بشرم الشيخ

حصلت الوفد على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة سفارى بالقرب من محمية نبق بشرم الشيخ مما أدى إلى إصابة ٧ سياح أجانب و٣ مصريين، وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى فى محاولة لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود رضا محمد ٢٧ سنة المنصورة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وزوجته نورهان الزناتى السيد ٢٤ سنة المنصورة اشتباه كسر كتف ايمن وسحجات وكدمات بالجسم، وعيد سليمان بطير ٤٨ سنة مقيم بجنوب سيناء، مصاب بجرح قطعى بالرأس ١٠ سم وسحجات وكدمات بالجسم

وقال مصدر طبي إن المصابين الأجانب من دولة ليتوانيا وهم اندروس سلينكاس ٢٢ سنه اشتباه كسر فقرات عنقية وسحجات وكدمات بالجسم، وفيليس برانايوكاس ١٥ سنه ليتوانيا، مصاب باشتباه كسر فقرات عنقيه وسحجات وكدمات بالجسم ، وبيراش بيداس ٢٢ سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

وروتا سلينسايدا ٢٠ سنة أنثى مصابة سحجات وكدمات، ايما زافيسيتكا ١٨ سنه,مصابة باشتباه خلع كتف ايمن وسحجات وكدمات بالجسم

وجيستاس راون شاوسكى ٢٤ سنة، مصاب باشتباه كسر بالترقوه اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وأجاسا بترو ٣٩ سنة ، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعمود الفقرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.