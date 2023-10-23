الخبيري: اتجاه الدولة لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا سيوفر فرص عمل للشباب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا تستهدف دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية.

وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، أن زيادة الصادرات سيدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المنتجين المصريين مما يعود بالنفع على جودة المنتج المصري وزيادة الفرص الاستثمارية المصرية في إفريقيا.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن فتح طرق ملاحية جديدة لنقل البضائع إلى إفريقيا سيعمل على جعل مصر مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية مما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشروعات التجارة البينية مما يزيد معدلات التبادل التجاري.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.