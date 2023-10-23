إزالات فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ متر بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا ، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالى كلياً واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية تم إزالة 4 حالات تعدي عبارة عن سور طوف طين 50 متر بناحية ابو سلطان، وسور بطول 10 متر بنفس الناحية، و سور 90 متر طولي بناحية المنحر، وسور 10متر بتل مفتاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبه لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامه حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر ابو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الأشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بقرية برمكيم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، والتي أسفرت عن إزالة لغرفتين وسور وكونتر صاج على مساحة نصف قيراط بحيز زراعة برمكيم وتم التحفظ على الكونتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تم التصدى فى المهد لحالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية لثلاث غرف باسم المواطن (م.ا.) بنطاق الوحدة المحلية بنبتييت وتمت إزالتها الفورية، وبالوحدة المحلية بالمُنير تم إزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون بنطاق الوحده المحليه بالمنير واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق تم إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشارع عز الدين حافظ وخلف المستشفى القديم حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية كفر أيوب تم إزالة بناء مخالف بالدبش الأبيض بناحيه الكتيبة غرب لمبنى بمساحة 80 مترا فتمت الإزالة الفورية فى المهد وذلك على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القرين تم إزالة شدة خشبية مخالفة في المهد بهدف صب سقف دور ثاني مخالف بدون ترخيص بمنطقة أبو نصار بالقرين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والجانبية وأمام المصالح الحكومية وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومى بحمولة ١٥طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء ( الشهداء – المجلس - الهاويس) ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعمدة الإنارة والمصالح الحكومية بالمدينة.

وفي مركز مشتول السوق تم متابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالمدينة ورفع القمامة الموجودة على الطريق العام ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي، والتأكد من خلق جو صحي وبيئي نظيف.

ولإيجاد السيولة المرورية بالشوارع في مدينة الحسينية تم شن حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي مركز أبو حماد تم نظافة التلتوارات وري الأشجار التي تم زراعتها على الطرق الرئيسية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق باستخدام سيارة المكنسة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وفي مركز ديرب نجم تم متابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق وديرب نجم - المنصورة والوحدة المحلية بصافور، كما تم رفع تراكمات القمامة والسفوحة بداية من سمارة وحتى نهاية قرية اكوة وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها.