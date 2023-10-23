وكيل تعليم جنوب سيناء يكريم الطالب مصطفى أحمد كامل

تابع محمد حامد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء صباح اليوم الأثنين 23/10/2023 بمدرسة النصر للتعليم الأساسى سير العملية التعليمية للأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وشهد وكيل تعليم جنوب سينا طابور الصباح وكلمة الإذاعة المدرسية " انتصارات أكتوبر " وقام بتكريم الطالب مصطفى أحمد كامل لمشاركته بمساعدة الاشراف المدرسى .

و تفقد وكيل تعليم جنوب سيناء قاعات KG1 وKG 2 وأجرى حديثا وديا معهم عن أهمية تناول وجبة الافطار ثم شاركهم جانبا من أنشطتهم كما استعراض رسوماتهم ثم تناول الحديث جانب من الدعابة وسؤالهم عن أهدافهم ومهنهم المستقبلية .

وحضر وكيل الوزارة حصة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائى وكانت عن درس " تسائلت وبادرت " وأجرى نقاشا مع الطلاب عن كيفية اكتشاف الذات وكيفية استغلال الوقت في الهوايات المفيدة واستمع لفقرة غنائية من اداء الطالبة ملك محمد رضا مشيدا بموهبتها.

كما تابع وكيل الوزارة حصة رياضيات للصف الأول الاعدادى وكانت عن درس " التطابق " وقامت الطالبة سنا هانى العايدى بحل مسالة رياضية على السبورة كما قامت بإلقاء قصيدة بعنوان (ربوا بنيكم ،علموهم، هذبوا فتياتكم) مشيدا بأسلوبها في إلقاء الشعر ووجه سيادته بالاهتمام بتلك الموهبة ورعايتها .

ثم تابع حصة جغرافيا للصف الأول الاعدادى وكانت عن درس " الليل والنهار " ، وما هى أسباب اختلاف الليل والنهار بين المناطق الجغرافية للكرة الأرضية ، وهل الأرض ثابتة أم متحركة وكيف يضى القمر ومراحل اكتمال القمر؟ .

وفى نهاية جولته بالمدرسة تفقد الصف الثالث الإعدادى بمعمل العلوم وأجرى نقاشا مع الطلاب عن نظام "البوكليت" مؤكداً أن امتحان شهر أكتوبر سوف يكون على نظام البوكليت ، موضحا أن نظام البوكليت عبارة عن كراسة بها أسئلة متنوعة يجيب عنها الطالب في نفس الكراسة دون الحاجة لكراسة إجابة مخصصة موجها بتفعيل حصص المشاهدة.

وأشاد وكيل الوزارة وخلال الزيارة على الجهد المبذول من المدرسة وإدارتها في خدمة الطلاب والمجتمع المحيط بها مؤكدا على أهمية تنمية المهارات لدى التلاميذ والاستغلال الأمثل للوقت وتنمية الجوانب الشخصية للطلاب إضافة لاكتشاف المواهب وصقلها. مضيفاً أن هناك دورا محوريا للمدرسة في توجيه السلوك ومعالجة الجوانب السلبية وغرس القيم والاتجاهات الإيجابية بحيث يصبح الفرد سويا نفسيا واجتماعيا وهذا يضيف لبنة قوية في بناء شخصيته .

FB_IMG_1698052730427

FB_IMG_1698052728171