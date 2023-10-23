محافظ الفيوم يتفقد المنافذ والمحلات التجارية لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، عددًا من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لضمان توافر المنتجات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد سلسلة تجارية شهيرة لتجارة الجملة بمنطقة المسلة بالقرب من التأمينات والمعاشات، حيث تابع توافر كل السلع الغذائية التي تشملها المبادرة من السكر، والأرز، والزيت، واللبن ومنتجاته، واللحوم والدواجن المجمدة، والفول، والعدس، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين منها، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وتفقد المحافظ، أحد السلاسل التجارية الكبرى لبيع السلع الغذائية، بشارع دلة الجديد أمام مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، واطمأن على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وبيعها للجمهور بالأسعار المعلن عنها، إضافة لتفقد أحد الهايبرات لبيع السلع الغذائية بالمنطقة نفسها، فضلاً عن تفقد أحد السلاسل التجارية الكبرى لبيع السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة، بالجهة المقابلة لإدارة النجدة، بالقرب من مستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وخلال الجولة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، بمراجعة فواتير السلع الغذائية الأساسية، الموجودة بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية والسوبر ماركت والهايبرات، بجانب التنسيق مع مسئولي الغرفة التجارية، ورؤساء المدن، للتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

الإعلان عن الأسعار

وأكد المحافظ، على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، مشيراً إلى أن الهدف من جولته ـ اليوم ـ مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

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