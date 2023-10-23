هيفاء وهبي تطل بالأبيض.. الدانتيل يعكس أنوثتها

تداول مقطع فيديو للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتخطف الأنظار بلوك كلاسيكي جذاب يعكس أناقتها وأنوثتها في أحدث ظهور.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق بالأبيض الجذاب

وبدت هيفاء وهبي ببدلة بيضاء، فضمت بنطلون كلاسيكي وبليزر مُزين بأزرار على الجانبين، ونسقت معهما توب أبيض مطرز بالدانتيل ناحية الصدر؛ ليضيف لمسه أنثوية مثيرة.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالٍ باللون النود؛ لتتماشى مع لون البدلة وتعطي لمسه ناعمة وهادئة، وحملت حقيبة على الكتف مصنوع من الجلد باللون البني المائل للنبيتي.

هيفاء وهبي

وعلى غير العادة، ظهرت هيفاء وهبي بتصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، فدائمًا يلاحظ جمهورها ظهورها بتصفيفة الويفي.

وتحرص هيفاء وهبي في جميع إطلالاتها الظهور بمكياج يبرز جمال عينيها، فتحدده بالكحل الأسود وظلال العين بدرجات البني، وزينت وجنتيها ببلاشر بني ناعم، كما اختارت ملمع شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع اللوك.

هيفاء وهبي تتضامن مع أحداث فلسطين وتتجاهل نشر أحدث إطلالاتها

ولم تنشر هيفاء وهبي الفيديو على صفحتها؛ تضامنًا مع أحداث فلسطين، خاصًة وأنها تلقت العديد من الإنتقادات بعد نشرها صور لها بالتزامن مع قضية فلسطين، مما اتهمها البعض بعدم تقديرها لما يحدث وعدم اهتمامها بوفاة العديد من الفلسطينيين على يد العدو الصهيوني.