تحرير 85 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من جودة المعروض من المنتجات ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق ، وضبط منظومة الأسعار ، والتصدى للإحتكار و الغش التجارى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 85 مخالفة تموينية منها ، 80 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان- اختراق ماكينة مخبز)، و5 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار– بيع منتجات منتهية الصلاحية- مجهولة المصدر).