بنك ABC يستقبل زائريه في مول العرب

يستقبل بنك ABC الزائرين بجناحه الخاص في مول العرب في الفترة من 19 الى 29 أكتوبر 2023

وذلك للتوعية والتعريف بخدمات بنك ABC وعرض منتجاته المصرفية المختلفة كما تشمل الفعاليات قياس مدى وعي الزائرين بالمفاهيم المصرفية وتقديم المعلومات لهم بشكل مبسط مع توزيع الهدايا العينية عليهم.

وتأتي تلك الفعاليات أيضاً ضمن مشاركات البنك في اليوم العالمي للادخار الخاص بالشمول المالي برعاية البنك المركزي

كما سيستقبل البنك الزائرين أيضا بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس في الفترة من 2 الى 11 نوفمبر 2023 وذلك لجذب أكبر عدد من العملاء المستقبليين من مختلف شرائح المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية المتميزة لدى البنك.