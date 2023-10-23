تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة فولهام.. سون يقود الهجوم

يستعد فريق توتنهام تحت قيادة المدرب انجي بوستيكوجلو لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق فولهام في صدام كروي مشتعل، ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "توتنهام هوتسبير”.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة فولهام

-حراسة المرمى: لوريس.

-خط الدفاع: سانشيز، داير، دافيز، إميروسن، سيسنيون.

-خط الوسط: ندومبيلي، وينكس، ديلي آلي.

-خط الهجوم: سون.

ويبحث فريق توتنهام تحت قيادة المدرب انجي بوستيكوجلو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لكي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي في ختام هذه الجولة.

موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام وفولهام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي، 21 نقطة.

2- آرسنال، 21 نقطة.

3- ليفربول، 20 نقطة.

4- توتنهام، 20 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

6- أستون فيلا، 16 نقطة.

7- برايتون، 16 نقطة.

8- مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد، 14 نقطة.

10- تشيلسي، 12 نقطة.

11- كريستال بالاس، 12 نقطة.

12- وولفرهامبتون، 11 نقطة.

13- فولهام، 11 نقطة.

14- برينتفورد، 10 نقاط.

15- نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16- إيفرتون، 7 نقاط.

17- لوتون تاون، 5 نقاط.

18- بيرنلي، 4 نقاط.

19- بورنموث، 3 نقاط.

20- شيفيلد، نقطة واحدة.