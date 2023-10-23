توتنهام في صدام شرس أمام فولهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستضيف فريق توتنهام مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق فولهام في صدام كروي مشتعل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "توتنهام هوتسبير”.

ويبحث فريق توتنهام تحت قيادة المدرب انجي بوستيكوجلو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لكي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي في ختام هذه الجولة.

موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام وفولهام مساء الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 وتنقل أحداث المباراة بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي، 21 نقطة.

2- آرسنال، 21 نقطة.

3- ليفربول، 20 نقطة.

4- توتنهام، 20 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

6- أستون فيلا، 16 نقطة.

7- برايتون، 16 نقطة.

8- مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد، 14 نقطة.

10- تشيلسي، 12 نقطة.

11- كريستال بالاس، 12 نقطة.

12- وولفرهامبتون، 11 نقطة.

13- فولهام، 11 نقطة.

14- برينتفورد، 10 نقاط.

15- نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16- إيفرتون، 7 نقاط.

17- لوتون تاون، 5 نقاط.

18- بيرنلي، 4 نقاط.

19- بورنموث، 3 نقاط.

20- شيفيلد، نقطة واحدة.