ليلة دامية في غزة.. إسرائيل تنفذ أعنف قصف منذ بدء الحرب (فيديو)

شهد قطاع غزة ليلة هي الأعنف منذ بدء العدوان الصهيوني، إذ أطلق الاحتلال إنذارات بإخلاء مستشفيات ونفذ قصفا غير مسبوق منذ بداية الحرب.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية طوال الليل واستهدفت محيط 3 مستشفيات في قطاع غزة وأسقطت مئات الشهداء والمصابين.

وظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "العربية" اليوم الاثنين، القصف الإسرائيلي المستمر على غزة طوال الليل الذي طال عدة منازل سكنية ومحيط مستشفى القدس الذي طالبت إسرائيل بإخلائه ما تسبب في سقوط ضحايا.

إعدام للمرضى في غزة

وأكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طلب إسرائيل إخلاء المستشفيات بمثابة إعدام للمرضى خاصة وأن العشرات منهم إصاباتهم خطيرة وليس لدى الفرق الطبية الوسائل الآمنة لإجلائهم.

أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الرد "على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، وفق روسيا اليوم.

ونشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو تظهر فيه إطلاقات رشقات صاروخية في أوقات النهار والليل، وهكذا تستمر الأمور منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مع صباح اليوم السابع من أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، وجّهت كتائب القسام رسالة إلى الجيش الإسرائيلي عقب كمينها شرق خانيونس والذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.

ونشرت كتائب القسام صورة لمقاتلين، كُتب عليها: "تقدموا كي تُهزموا، وتعرفوا أي صنف نحن من بني البشر".