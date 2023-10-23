طبيب نفسي يحذر من مشاهدة الأطفال لفيديوهات حرب غزة (شاهد)

علق الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، على اتجاه بعض الأسر لعرض لفيديوهات الحروب مثل حرب غزة على أطفالهم لتعزيز الانتماء لديهم، قائلا: "هذا خطأ وخطير جدا لأن المشاهد التي يروها تأثر في الأطفال تأثير سلبي جدا".

وأضاف أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،مساء اليوم: "معظم الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان لها مراجع لمراحل الطفولة سواء مرحلة فقد مثل فقدان شخص عزيز عليه أو مرحلة خسارة.

الطفل الذي يمر بما يحدث في غزة لا نتوقع منه أن يكون طيبا

وتابع: "الطفل الذي يمر بما يحدث في غزة لا نتوقع منه أن يكون طفل طيب، هو أمامه طريقان إما أن ينعزل ويختفي ويكون مريض انفصام، أو يكون إنسان عنيف جدا، ويتعلم العنف وهو قد رأى الدم صغيرا لذلك لن يكون لديه مشكلة في ممارسة القتل، لأنه رأى أسرته تُقتل أمامه".

أكد د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحرب في غزة ستمتد بتصريحات العديد من المسئولون في أمريكا وإسرائيل، مشددًا على أن تكلفة التعبئة العامة في إسرائيل تصل لـ50 مليون دولار.

وأشار إلى أن أمريكا عبئت إسرائيل ماليًا لسنه قادمة من أجل استكمال الحرب، مؤكدًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر أسعار البترول ارتفعت والمحروقات ايضًا ارتفعت، وكل البورصات في العالم تأثرت، مشددة على أن هذه الحرب ستقلل حركة السياحة في الوطن العربي، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وشدد على أن الثقة في الاستثمار من أغلى العوائد وهو ما يتوقف الآن بفعل الحرب في غزة، حيث إن مصر أقرب دولة وتجذب دول العالم من أجل القضية الفلسطينية، منوهًا بأن المستثمر الآن متخوف بسبب الحرب، موضحًا أن هناك حديث عن ارتفاع الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة في أمريكا وما له من تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن قصف موانئ في اليمن أو أي موانئ أخرى ستقلل من موارد مصر من العملة الأجنبية لأنه ستوقف تدفق السفن في قناة السويس، وستدخل مصر في أزمة اقتصادية جديدة.

وتابع: "هذه الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستزيد من انخفاض عائد السياحة وانخفاض في الصادرات وارتفاع الواردات.. يزيد التضخم دون وجود قيود".

وفي سياق أخر، أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينيا.

وأضاف البيان أن النازحين الآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.

كما أضاف أن 50 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.

وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، "وتعمّد الجيش الإسرائيلي استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة".