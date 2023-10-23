موعد اكتمال بدر ربيع الثاني فلكيًا

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد اكتمال قرص القمر "بدر ربيع الثاني"، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 28 أكتوبر ليصبح كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل عالقًا بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

رؤية قرص القمر



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن القمر تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويبدو ولو كان بدرًا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.



قمر الصيادين



وذكر رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيادين" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط فيه أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد، كما يُعرف أيضًا باسم قمر السفر والقمر الدموي .. علمًا بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وأفاد تادروس، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.