الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بوريل: يجب وقف قصف المدنيين في غزة وتهجيرهم مرفوض

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قصف المدنيين الفلسطينيين في غزة يجب أن يتوقف، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الإثنين.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم، دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإغاثة سكان غزة، مؤكدًا ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من السكان في غزة أجبروا على ترك منازلهم وهو أمر مرفوض.

عدد النازحين في غزة وصل إلى مليون و400 ألف شخص

أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينيا.

وأضاف البيان أن النازحين الآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.

كما أضاف أن 50 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.

وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، "وتعمّد الجيش الإسرائيلي استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة".

 

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