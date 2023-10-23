بنك مصر واتصالات من &e في مصر يطلقان SuperPay لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية

قاما كلاً من بنك مصر واتصالات من &e في مصر بالإعلان عن إطلاق شركة سوبر باي SuperPay لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، حيث أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد من الأسباب المهمة التي تعزز من صناعة التكنولوجيا المالية، تعزز من الابتكار والنمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الشمول المالي الذي تهدف إليه جهود الدولة.

وتهدف الشركة لتقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة للشركات والأفراد والمتاجر ليصبح سوبر باي نظام شامل يغطي جميع احتياجاتهم تحت مظلة واحدة. حيث تتيح خدمات SuperPay قبول الدفع لدى أي تاجر سواء كان أونلاين أو في المحلات بالكروت البنكية، المحافظ الإلكترونية وطرق دفع متعددة من خلال ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بSuperPay وحلول و خدمات أخرى، بالإضافة إلى خدمات دفع الفواتير (الاتصالات، والمرافق، والتعليم، والتبرع، والألعاب، وما إلى ذلك). وتعد هذه نقطة البداية لخدمات SuperPay، حيث ستقدم الشركة منتجات وخدمات مبتكرة لضمان تجربة أفضل للعملاء في مجال الدفع الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية كلاً من بنك مصر واتصالات منe& في مصر لتقديم خدمات تكنولوجية متكاملة للعملاء، والتزامهم بدعم وبناء وتطوير المجتمعات التي يعملوا بها من خلال عقد شراكات استراتيجية وتوفير العديد من الحلول التكنولوجية المتطورة لرقمنة الخدمات المالية، وذلك بهدف تحسين حياة الأفراد مع المساهمة بنشاط في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي في مصر.

قال عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إننا سعداء بالتعاون مع اتصالات مصر من &e لإطلاق شركة Super Pay لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية، ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الحكومة المصرية والتي تضع على قمة أولوياتها دعم خطط التحول الرقمي والابتكار وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، كما يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز منظومة الخدمات المالية ودعم قطاع المدفوعات الرقمية، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ باعتبارها ضرورة لاستمرارية ريادتنا للسوق المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

كما أكد المغربي علي اننا نعمل جاهدين علي تقديم الحلول الرقمية المبتكرة لعملائنا ونسعي لدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي، ويعد هذا التعاون خطوة جديدة لدعم أجندة التحول الرقمي في مصر، من خلال العمل معًا لتمكين المزيد من العملاء من الاستفادة من منظومة مدفوعات رقمية جديدة.

بهذه المناسبة أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات منe& في مصر، عن سعادته بإطلاق شركة SuperPay بالشراكة مع بنك مصر وشركة اتصالات من e& في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تأتي في إطار رؤية e& للتحول إلى شركة تكنولوجيا تستهدف تقديم كافة الخدمات الرقمية بما في ذلك التوسع في الحلول المالية للعملاء من الشركات والأفراد، مؤكدًا أن اتصالات تعد من أوائل الشركات في السوق المصري التي تقدم نموذج الدمج المتكامل لخدمات التكنولوجيا والاتصالات مع الخدمات المالية بحلول مبتكرة".

وقال طارق ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة SuperPayإن شراكة اتصالات من e& في مصر مع بنك مصر لإطلاق شركة SuperPay تعمل على تعزيز قطاع الحلول المالية الرقمية في الدولة بفضل المزج بين خبرات اتصالات كمقدم للتكنولوجيا وبنك مصر الذي يعد واحد من أقوى البنوك في مصر، حيث تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة لتقديم حلول مالية متقدمة وآمنة للمستخدمين، وأن شركة SuperPay تفخر بتقديم بيئة أمنة متقدمة تضمن حماية المعاملات المالية والبيانات الشخصية للعملاء، بينما يسهم بنك مصر بخبرته وقوته في السوق المصري في توفير خدمات مالية متميزة، لذا يمثل هذا التعاون ركيزة مهمة لتطوير البنية المالية في مصر وتقديم خدمات مالية موثوقة وأمنة للجميع.

ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث أن تغيير ثقافة الكاش والتحول الي المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعى بنك مصر جاهدا لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي.