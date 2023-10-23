الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله.. تعرف عليها

شروط كلمة التوحيد
شروط كلمة التوحيد

فضائل كلمة التوحيد كثيرةٌ عظيمةٌ لا تُعد ولا تُحصى؛ فهي سبب دخول الجنة إذ تضع العبد على أبواب التوحيد، لكن على العبد بالمقابل أن يكون قد عمل بمضمون كلمة التوحيد، وحقق شروطها حتى ينال فضلها.

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 وشروط كلمة التوحيد التي لا تُقبل إلّا بها، 7 شروط، وهي: -العلم بمعناها، فلا جهل بعد ذلك العلم. -اليقين الحقيقي بها حتى ينتفي الشكّ من القلب.

 - الصدق بها حتى ينتهي الكذب. -الإخلاص لها؛ منافاةً للرياء. -المحبة فيها؛ فلا بُغض معها. -الانقياد تحتها. - القبول بمضمونها.

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