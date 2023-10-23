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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب حراس المقاولون: زد استحق 3 حالات طرد

طارق سليمان
طارق سليمان

يرى طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مواجهة زد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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في مباراة ركلات الجزاء..المقاولون يتعادل مع "زد"

وكان المقاولون تعادل مع زد بثلاث أهداف لمثلهما، وحصل "زد" على أربع ركلات جزاء مقابل واحدة للذئاب.

أشار طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لم نحصل على حقنا اليوم وكان هناك 3 حالات طرد 100% للاعبي زد تغاضى عنها الحكم الذي تسبب في توتر اللاعبين".

وتابع: "عقب اللقاء شاهدت الملخص أكثر من مرة واستعنت بآراء أكثر من حكم حول حالات مباراة اليوم".
وكشف: "شوقي غريب توقع التعادل بعد تسجيل نادي زد الهدف الثالث".
 

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