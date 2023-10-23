مدرب حراس المقاولون: زد استحق 3 حالات طرد

يرى طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مواجهة زد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان المقاولون تعادل مع زد بثلاث أهداف لمثلهما، وحصل "زد" على أربع ركلات جزاء مقابل واحدة للذئاب.

أشار طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لم نحصل على حقنا اليوم وكان هناك 3 حالات طرد 100% للاعبي زد تغاضى عنها الحكم الذي تسبب في توتر اللاعبين".

وتابع: "عقب اللقاء شاهدت الملخص أكثر من مرة واستعنت بآراء أكثر من حكم حول حالات مباراة اليوم".

وكشف: "شوقي غريب توقع التعادل بعد تسجيل نادي زد الهدف الثالث".

