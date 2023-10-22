جريتا ثونبرج توجه صفعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتدعم القضية الفلسطينية

أحداث دموية وعصيبة يعيشها أهالى قطاع غزة الآن، نتيجة للقصف الوحشي والمدمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت التي يحتمي بها المواطنين الفلسطينيين الأبرياء والتي أسفرت عن وفاة آلاف من الشهداء وسقوط جرحي من الأطفال والنساء وكبار السن، كان أبرزهم قصف مستشفى المعمداني قبل أيام قليلة، ومع تأزم الأحداث في غزة، أعلن عدد كبير من المؤثرين والنشطاء من حول العالم دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية كان أبرزهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، والذي كان تعاطفها مع الشعب الفلسطيني بمثابة صفعة قوية لإسرائيل.

جريتا ثونبرج تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

أعلنت جريتا ثونبرج، الناشطة الحقوقية السويدية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام والذي يتابعها أكثر من 15 مليون متابع من حول العالم بخلاف باقي المواقع الإلكترونية، عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، ونشرت مجموعة من صور لها بصحبة مجموعة من أفراد عائلتها وهم يحملون لافتات لدعم غزة، ومن بينها لافتات مكتوب عليها "نحن يهود وندعم غزة".

وعلى الفور انتشرت الصور بشكل سريع وأخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون المنشور الخاص بجريتا، داعمين لموقفها الرافض للمذبحة الغير مسبوقة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأبرياء داخل قطاع غزة.

قصف مستشفى المعمداني يكشف نوايا الجيش الصهيوني للعالم

شهد العالم العربي والعالمي حدثًا انتهك معايير الإنسانية، حيث سمع أهالى غزة صوت صواريخ امتد إلى مستشفى المعمداني وسط صرخات واستغاثات الأطفال والشيوخ، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط أكثر من 810 شهداء بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين.

وانتشرت صور جثث ضحايا حادث قصف المستشفى على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت صورة «طفلة فلسطينية عمرها سنتان تحمل في كفها قطعة خبز وعملة معدنية» التريند، وأشعلت غضب عدد كبير من الرافضين العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولم ينتهي الأمر بعد بل قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، الامر الذي اسفر عن عدد من الشهداء والإصابات، وقال حارس كنيسة الروم الأرثوذوكس: "أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس ثم قصفتها القوات الإسرائيلية.

كما أعلنت وزارة داخلية حكومة حماس أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.