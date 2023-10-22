"صحة غزة": المساعدات التي وصلتنا لا تلبي الاحتياجات الكبيرة للمستشفيات (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم صحة غزة، إن هناك انهيارا حقيقيا يواجه المستشفيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقدم جهودا مشكورة لصالح الشعب الفلسطيني

وأضاف المتحدث باسم صحة غزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك مساعدات إنسانية وصلت من معبر رفح وهي طبية بكميات محدودة، لا تلبي الاحتياجات الكبيرة للمستشفيات في قطاع غزة.

المواقف المصرية مع القضية الفلسطينية ليست غريبة

وتابع المتحدث باسم صحة غزة، أن المواقف المصرية مع القضية الفلسطينية ليست غريبة علي مصر الكنانة، مشيرا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة انهارت فعلا ولا يوجد فيها أي شيء.

وكان هشام مهنا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد أن أية جهود مبذولة في هذا الوقت العصيب تسهم في إدخال أي شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية لإنقاذ سكان القطاع هي مقدرة لأنها تسهم في إنقاذ الآلاف الأرواح.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه حتى الآن المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية مطالبا بضرورة توفير شريان حياة إنساني مستدام يتدفق خلاله المواد الطبية والدوائية بشكل أمن ومستدام وأن تصل بأمان دون تعرضها لضرر.

وذكر أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم المطلوب من المساعدات الطبية والدوائية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وما يتبعه من سقوط منازل على رؤوس أصحابها وسقوط مزيد من الضحايا.

وأردف: "حجم المساعدات المطلوبة للقطاع غير محسوبة مع استمرار العدوان المستمر ولا نستطيع وضع تقدير واضح للاحتياجات المستشفيات في ظل استمرار القصف".



