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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لتنشيط الذاكرة.. طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة واللوز

بسكويت بالشوكولاتة
بسكويت بالشوكولاتة

المكسرات من الأكلات الصحية التي تحتوي على نسبة عاليه من الفيتامينات والدهون الصحية التي يحتاجها جسمك للشعر والبشرة والذاكرة والقلب، لذا عليك إضافتها فيجبات صغارك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير بسكويت بالشوكولاتة واللوز.

 

بسكويت بالشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة واللوز

المقادير

كوب شوكولاتة (مبروشة)

3ملاعق كبيرة زبدة

2 حبة البيض

ربع كوب سكر ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا (سائلة)

ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة صغيرة بودرة الكاكاو (سادة)

رشّة ملح

ربع كوب لوز (مطحون)

 

طريقة التحضير

ضعي الشوكولاتة والزبدة في قدر صغير على نار هادئة، ثم قلبي المزيج بواسطة ملعقة بلاستيكية عريضة حتى تذوب الشوكولاتة مع الزبدة.

ضعي البيض، والسكر، والفانيليا في وعاء، وباستخدام المضرب الكهربائي، اخفقي المكونات على سرعة متوسطة حتى يتضاعف حجمها ويسمك القوام.

أضيفي العسل، وأعيدي الخفق حتى يختفي.

أضيفي مزيج الشوكولاتة بهدوء فوق مزيج البيض مع التقليب بملعقة بلاستيكية عريضة بخفة إلى أن تختلط الشوكولاتة مع البيض.

أضيفي الكاكاو، والملح، واللوز، وقلبي بخفة حتى تتجانس المكونات تماماً.

ضعي العجينة في طبق عميق، وغلفيها بالنايلون وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة180 مئوية.

أحضري صينية مربعة الشكل مقاس ٨ بوصة وبطنيها بورق الزبدة.

شكلي كرات متوسطة الحجم من العجينة وصفيها بشكل متباعد في الصينية.

اخبزي البسكويت في الفرن لحوالي 10-12 دقيقة.

أخرجي البسكويت من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد في الصينية، ثم قدميه دافئاً أو بارداً.

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