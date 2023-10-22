هل يضرب الإعصار "تيج" مصر.. الأرصاد توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن إعصار "تيج" وحقيقة وصوله لمصر، قائلة إن مصر بعيدة تماما عن أي تأثير للإعصار "تيج"، إذ إن التوزيعات الضغطية المؤثرة على مصر مختلفة تماما، وعلى مدار الأسبوع الجاري هناك استقرار تام في الأحوال الجوية.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الطبيعة الجغرافية لمصر لا تسمح بتكون الأعاصير من الفئات المختلفة، حيث تتكون الأعاصير على المسطحات المائية الواسعة مثل المحيطات.

وأوضحت أن إعصار "تيج" يضرب في بعض المناطق الموجودة في غرب بحر العرب تحديدا في المحيط الهندي، ودرجة الإعصار وصلت للفئة الثالثة ومتوقع أن تصل للفئة الرابعة ومن ثم سرعات الرياح تتجاوز 175 ألف متر على الساعة وهي مرتفعة للغاية.

ولفتت أن المناطق المذكورة في مثل هذا الوقت من العام معتادة على تكون الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية المتعمقة ويؤثر في مناطق في سلطنة عمان واليمن وبعض المناطق في جنوب السعودية تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج التي تتجاوز 6 و7 أمتار وسرعات الرياح العالية.

مناطق الإعصار تيج

ويواصل إعصارُ "تيج" تقدُّمَه بسرعة "185" كم في الساعة، بانخفاض قليل عن سرعته التي ظهرت اليوم الأحد، والتي بلغت "241"؛ وفق بعض المراصد الجوية.

وترصد الأقمارُ الصناعية حاليًّا حركةَ السحب في الإعصار المداري "تيج"، المصنف من الدرجة الثالثة.

ويقترب جدار الإعصار من سواحل ⁧‫عُمان‬⁩ و⁧‫اليمن، بمسافة لا تتجاوز "100" كم. ويبعد عمق الإعصار "عين الإعصار" قرابة "350" كم، عن شواطئ اليمن وعُمان، ‬⁩مع استمرار تدفق السحب المصاحبة.