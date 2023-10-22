عمر الصاحي يكشف للوفد.. كيف تتعامل أمازون مع التحديات الاقتصادية والتضخم؟

أكد عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر، أن المشهد الاقتصادي الحالي يفرض تحديات على الشركات في جميع المجالات، بما في ذلك التضخم وتعطل سلسلة التوريد.

قال الصاحي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد: “في أمازون، لسنا محصنين ضد هذه التحديات. ومع ذلك، فإننا ملتزمون بدعم الشركات المحلية، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، والتعاون مع أصحاب المصلحة للتغلب على هذه التحديات. من خلال الحفاظ على وفائنا بفلسفة التسعير لدينا، ودعم الشركات الصغيرة، والاستثمار في قدراتنا، نعتقد أنه يمكننا التغلب على هذه الرياح المعاكسة والاستمرار في تقديم القيمة لعملائنا وشركائنا”.

أضاف الصاحي: “ومن جانب التضخم ودعم الشركات الصغيرة المحلية فنحن ملتزمون كشركة بدعم الشركات الصغيرة المحلية ومساعدتها على النمو. ومنصّة السوق الخاصة بنا توفّر للشركات الصغيرة منصّة للوصول إلى جمهور أوسع وهذا مهم بشكل خاص في المناخ الاقتصادي الحالي، حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديات بسبب التضخم وتعطل سلسلة التوريد. نحن نعمل بنشاط مع البائعين المحليين لفهم احتياجاتهم وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في سوقنا. ويتضمّن ذلك ميزات مثل إدارة المخزون ودعم الإعلانات وتحليلات العملاء”.

تابع مدير عام أمازون مصر: "كما نقدم أيضاً موارد تعليمية وتدريبية لمساعدة الشركات الصغيرة على تحسين عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها.ومن خلال دعم الشركات الصغيرة المحلية، فإننا لا نساهم في نمو الاقتصاد فحسب، بل نعزز أيضاً الابتكار وريادة الأعمال داخل المجتمع.

ومن جانب البنية التحتية والزاوية التكنولوجية وللتخفيف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد قال الصاحي: “نستثمر بكثافة في بنيتنا التحتية وقدراتنا التكنولوجية ونعمل على توسيع شبكة العمليات التنفيذية الخاصة بنا وتحسين كفاءة المستودعات واعتماد أنظمة إدارة المخزون المتقدمة لتتبع المخزون وإدارته بشكل أفضل. ونستفيد أيضاً من التكنولوجيا مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لتحسين التخطيط لسلسلة التوريد ورصد تطوّراتها، ما يقلّل من مخاطر نفاد المخزون والتأخير. وإضافة إلى ذلك، نستثمر في الحلول اللوجستية لضمان تسليم المنتجات لعملائنا بسلاسة وفي الوقت المناسب. ومن خلال التحسين المستمر للبنية التحتية والتكنولوجيا لدينا، نهدف إلى تقليل تأثير التضخم وتعطل سلسلة التوريد على أعمالنا وتوفير تجربة تسوق موثوقة لعملائنا”.