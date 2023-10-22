بالطريقة السعودية.. حضري قهوة بالزعفران والحبهان

القهوة السعودية من المشروبات التي يتميز بها أهل المملكة العربية السعودية، فتحتوي على بعض التوابل اللذيذة التي تعطي نكهه مميزة وشهية.

طريقة عمل القهوة السعودية

المقادير

ملعقة كبيرة قهوة سعودية (مطحونة)

ملعقة صغيرة زعفران

ملعقة كبيرة قرنفل

ملعقة كبيرة حبهان (مطحون)

2 كوب ماء

طريقة التحضير

إغلي الماء في قدر على النار، ثم أضيفي القهوة المطحونة، واتركيها تغلي لحوالي 12 دقيقة.

أضيفي الهيل والزعفران والقرنفل، ثم حركي واتركي المزيج على نار متوسطة لعدة دقائق.

اسكبي القهوة السعودية في دلة القهوة وقدميها ساخنة.