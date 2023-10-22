الهلال السعودي يستهدف بطل الهند لتعزيز الصدارة الآسيوية

يسعى فريق الهلال السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف مومباي سيتي الهندي مساء الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

يتصدر الهلال المجموعة رفقة نافباخور الأوزبكي برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع الأخير 1-1، قبل أن يفوز على نساجي مازندران الإيراني 3-صفر، بينما يتذيل مومباي المجموعة دون نقاط، بعد خسارته أمام نساجي صفر-2، ونافباخور صفر-3.

يفتقد الهلال لبعض لاعبيه المؤثرين وفي مقدمتهم نجمه البرازيلي نيمار الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وقائده سلمان الفرج وحسان تمبكتي.

وإن كان يمتلك أسماء مميزة في كل المراكز أمثال محمد العويس وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري إلى جانب الخماسي الأجنبي المتوقع خاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم.

نجح الهلال في الفوز بآخر 3 لقاءات محليًا كان آخرها أمام الخليج بهدف دون رد أمس الجمعة.