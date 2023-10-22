تشكيل كلاسيكو ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق نادي ميلان، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره يوفنتوس، في لقاء يجمع الطرفين بكلاسيكو إيطاليا على ملعب ستاد جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس:

ويقود أوليفيه جيرو تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأحد، في لقاء ينطلق الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، ويضم التشكيل كلًا من:-

في حراسة المرمى: ميرانتي.

في خط الدفاع: كالابريا – ثياو – توموري – فلورينزي.

في خط الوسط: يونس موسى – ياسين عدلي – ريندرز.

في خط الهجوم: بوليسيتش – أوليفية جيرو – رفائيل لياو.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان:

على الجانب الآخر اعلن المدرب ماسيمليانو اليجري، المدير الفني لفريق نادي يوفنتوس، تشكيل الفريق الذي يخوض الكلاسيكو أمام نادي ميلان، وجاء التشكيل يضم كلًا من:-

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جاتي - بريمر – روجاني – كوستيتش.

في خط الوسط: أدريان رابيو - لوكاتيلي – ماكيني.

في خط الهجوم: وياه - مويس كين – أركاديوز ميليك.