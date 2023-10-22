وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية برواتب مجزية، وتعلن عدد من الوزارات كل فترة عن وظائف شاغرة بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة.

وظائف خالية:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، عن وجود فرص شاغرة للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك بمميزات متعددة، تتضمن انتقالات وتأمين صحي وغيرها.

الوظائف:

- مصنع بلاستيك يطلب عمال نسيج وعمال خياطة، السن من 20 حتى 30 عامًا، مؤهلات متوسطة، ويحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تجارية تطلب 150 عامل إنتاج و20 عامل خياطة ولحامين وفني سلامة، مؤهلات عليا ومتوسطة، السن من 23 حتى 30 عامًا، وراتب يبدأ من 3400 جنيه.

- عمال إنتاج في شركة طبية، مؤهلات متوسطة، السن يبدأ من 30 عامًا، وراتب يبدأ من 3700 جنيه.

- مندوبو مبيعات في مصنع، مؤهلات عليا، السن من 23 حتى 30 عامًا، وراتب يبدأ من 3250 جنيهًا.

- شركة تأمين تطلب 200 “وسيط تأميني” مؤهلات عليا، السن من 20 حتى 35 عامًا من الجنسين، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة ملابس تطلب أخصائيّ تصميم ملابس، بكالوريوس فنون تطبيقية واقتصاد منزلي، إناث، و20 عامل حياكة، و10 عمال تشطيب، و10 عمال مساعدين، مؤهلات متوسطة، من 20 حتى 40 عامًا، مع توفير مواصلات من مدن الزقازيق وبلبيس والعاشر من وإلى العمل، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة أدوية تطلب مهندسي كهرباء، وفني تركيبات ومساعد فني محطة مياه ومساعد فني ميكانيكا ومحاسبين وأخصائي رقابة جودة وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تجارية تطلب مهندسي جودة براتب 7610 جنيهات، ومهندسين كهرباء براتب 7610 جنيهات، ومحاسبين براتب 7610 جنيهات، و20 عامل إنتاج وأمناء مخازن ومراقبي جودة، مؤهلات عليا ومتوسطة، السن من 18 حتى 35 عامًا.

- شركة هندسية تطلب مديري تخطيط وأمين مخازن وعمال تعبئة إناث وعمال إنتاج من الجنسين، مؤهلات عليا ومتوسطة، السن يبدأ من 20 حتى 45 عامًا، ويحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يتم التقديم من خلال تقديم طلب التوظيف، موضح عليه الوظيفة المناسبة، بمقر مديرية العمل، حيث تستقبل مديرية العمل بالشرقية طلبات التوظيف من الشباب المنطبقة عليهم الشروط، فضلًا عن السيرة الذاتية لكل متقدم، ووسيلة تواصل ليتم التواصل مع المقبولين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن 18 وظيفة من الوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتضمن الإعلان الوظائف التالية:-

مدير مديرية الزراعة بأسوان.

مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.

مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

مدير مديرية الزراعة بالسويس.

مدير مديرية الزراعة بدمياط.

مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

مدير مديرية الزراعة بالغربية.

مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

مدير مديرية الزراعة بالفيوم.

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.

مدير مديرية الزراعة بأسيوط.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

مدير مديرية الزراعة بسوهاج.

مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.

مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، اعتباراً من 10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.

وظيفة في محافظة الدقهلية:

كما أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة المحافظة لوظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ، وهي من الوظائف القيادية وتعمل على ضمان توفير الدعم اللازم والتنسيق لتنفيذ أعمال الديوان ومتابعة التكليفات والتأشيرات الصادرة من المحافظ، ومراجعة الموضوعات قبل عرضها على المحافظة.

شروط التقديم:

وجود مهارات فنية، وهي القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الأوراق المطلوبة:

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- 2 صورة شخصية.

- بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

- التقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إدارة الموارد البشرية، قسم التعيينات، وذلك لعدد 7 ملفات أصل و6 صور، وكل ملف يتضمن:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحًا به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعيين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشراقية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة خطابات الشكر وشهادات التقدير والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافًا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

- تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف شاغرة في البحر الأحمر:

وأعلنت هيئة الموانئ، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، على أن يبدأ التقديم اليوم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية أو عبر موقع هيئة موانئ البحر الأحمر، ويستمر التقديم لمدة شهر حتى 22 فبراير المقبل.

وتتضمن الوظائف الشاغرة في موانئ البحر الأحمر، «بحري - ميكانيكي بحري - كهربائي - فني ميكانيكي - مهندس كهرباء - مهندس ميكانيكي - ربان قاطرة أعالي البحار»، وذلك عن طريق التعاقد.