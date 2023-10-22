اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: إقامة الدولة الفلسطينية ضرورة لاستقرار المنطقة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: إقامة الدولة الفلسطينية ضرورة لاستقرار المنطقة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

خلال لقائه السفير الإيطالي بمقر حزب الوفد

عبدالسند يمامة: إقامة الدولة الفلسطينية ضرورة لاستقرار المنطقة

لابد من إرادة دولية للانخراط في عملية سلام شاملة

قمة القاهرة للسلام تؤكد حتمية الحل السياسي لوقف رقعة الصراع

الوفد يؤيد الدولة المصرية في رفض التهجير القصري للشعب

د. وجدي زين الدين يكتب: رسالة قمة السلام

إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة والأقصى معركة الأمة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو