موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023.. زيادة 600 جنيه

يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر عن حزمة قرارات جديدة منها زيادة استثنائية للمعاشات.

ومن المقرر صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وعلى مدار 6 أيام، وفقًا لصندوق التأمينات الاجتماعية.

إضافة إلى المعاش، من المقرر صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من نوفمبر المقبل بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، ويستفيد من الزيادة 12 مليون شخص من أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يحصل جميع أصحاب المعاشات على المنحة ولا يوجد استثناءات، وستكون الزيادة 600 جنيه تشمل "300 جنيه عن شهر أكتوبر و300 جنيه عن شهر نوفمبر".

ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 12 مليون على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاش نوفمبر2023

- منافذ البريد المصري من الخميس إلى الأحد الأسبوع التالي.

- فروع البنوك والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عن طريق ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

- التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة مخصص لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2023

يمكن للمتقاعدين والمستفيدين من معاش تأمينات لشهر نوفمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط

وإدخال اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به، ثم تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أخيرًا يظهر مبلغ المعاش بزيادته المقررة.