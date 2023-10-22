الاتحاد الإفريقي وساطة لحل نزاع رواندا والكونغو

قال جواو لورينكو، إن عملية وساطة الاتحاد الأفريقي، في نيروبي، لتطبيع العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تحت رعاية أنغولا وفي طريق مسدود.

وقدم الرئيس الأنغولي، تجميع متمردي حركة 23 مارس كعقبة رئيسية.

وأضاف جواو لورينكو: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا معا، سواء في عملية لواندا أو في عملية نيروبي، لقد أحرزنا تقدما جيدا معا، لكننا ركدنا في نقطة واحدة: نحن بحاجة إلى تحقيق تجميع M23".

ومن جانبه، اقترح وليام روتو، رئيس كينيا الذي تجري بلاده حوارا أوسع نطاقا مع العديد من الجماعات المسلحة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، آلية يمكن أن تسهل تجميع المتمردين.

وقال الرئيس الكيني "نعتقد أنه من الممكن الدخول في مشاورات وتحقيق الاستقرار في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسماح لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل عام بالاستفادة من تقدمه وتنميته واستقراره وتقدمه في منطقته".

وقد استؤنف القتال في هذا الجزء من جمهورية الكونغو الديمقراطية إجبار أكثر من 80 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ 1 أكتوبر، وفقا للأمم المتحدة.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن خطر حدوث “مواجهة مباشرة” بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اللتين تشهدان خلافات منذ عودة تمرد حركة مارس 23 إلى الظهور نهاية عام 2021 في شرق الكونغو.

وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا الخطر في تقرير حديث حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكده مبعوثه الخاص إلى المنطقة، هوانغ شيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص للمنطقة، البحيرات العظمى المضطربة.

وأعلن شيا أن "خطر المواجهة المباشرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، اللذين يواصلان اتهام بعضهما البعض بدعم الجماعات المسلحة هو خطر حقيقي للغاية"، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان الوضع على ما يرام. أما المستوى الأمني ​​أو الإنساني، "لم يتحسن على الإطلاق، بل على العكس".

واستولى متمردو حركة 23 مارس، على مساحات واسعة من الأراضي في العام الماضي وما زالوا يسيطرون عليها في مقاطعة كيفو الشمالية.

تنتقد كينشاسا كيغالي لدعمها هذا التمرد الذي يهيمن عليه التوتسي، وفي المقابل تتهم كيغالي كينشاسا بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة من أصل رواندي من الهوتو.

وبعد ستة أشهر من الهدوء المحفوف بالمخاطر، استؤنف القتال في بداية أكتوبر، ولا سيما بين رجال الميليشيات الذين تم تقديمهم على أنهم "وطنيون" الذين يقاتلون ضد حركة 23 مارس.

وقال هوانج شيا، أن "التعزيزات العسكرية" لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، و"غياب الحوار المباشر رفيع المستوى، واستمرار خطاب الكراهية، كلها إشارات مثيرة للقلق ولا يمكننا أن نتجاهلها".

وتناوب ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الدعوة إلى ضبط النفس والحوار والحل السياسي.

وفي نهاية الاجتماع، أدان ممثلو رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أحدهما "افتقار كينشاسا إلى الإرادة السياسية"، والآخر "عدوان" كيجالي، بينما أكدوا من جديد رغبتهم في إيجاد "حل سلمي".

ويعاني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقرب من 30 عامًا من العنف من قبل العديد من الجماعات المسلحة، العديد منها ورثت من الصراعات الإقليمية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومنذ عام 1999، تحتفظ الأمم المتحدة بقوة في البلاد (مونوسكو) قوامها نحو 14 ألف جندي، تطالب كينشاسا، التي تتهمهم بعدم الكفاءة، برحيلهم اعتبارا من ديسمبر المقبل.

قال مجلس الأمن، في بيان صدر عن رئاسته الدورية التي ترأستها البرازيل في أكتوبر، إنه "مستعد لاتخاذ قرار، بحلول نهاية عام 2023، بمستقبل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحابها التدريجي، واتخاذ إجراءات مسؤولة ومستدامة وملموسة وواقعية من أجل وقف إطلاق النار".

يجب أن تؤخذ كأولوية لتنفيذ هذا الانسحاب.